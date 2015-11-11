Торгпред України визначила рамки діалогу з Росією про зону вільної торгівлі з ЄС

Україна готова розвіяти побоювання Росії щодо набрання чинності зони вільної торгівлі з Євросоюзом з 1 січня 2016 року лише в межах наявного угоди про асоціацію, не вносячи змін в його текст.

Про це журналістам повідомила торговий представник України Наталія Микольська після засідання уряду в середу.

"Якщо у росіян є певні побоювання, то ми ці побоювання можемо якимось чином задовольняти тільки в рамках чинної угоди, без внесення до нього змін... Деякі побоювання, що російська сторона висловлює, не є обґрунтованими і навіть не мають жодного відношення до торгової частини угоди про асоціацію", - сказала вона.

За словами Микольська, тристороння зустріч політичного керівництва України, ЄС та Росії з питання набрання чинності угоди про асоціацію може відбутися незабаром.

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Як повідомляв УНІАН, засідання Ради асоціації України і Європейського Союзу, на якому українська сторона представить результати виконання своїх зобов'язань перед вступом у силу економічної частини угоди, що відбудеться в грудні.

Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, економічну – в кінці червня 2014 року, після проведення президентських виборів. Президент України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС у повному обсязі.

Спочатку передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відстрочку введення положень угоди до 31 грудня 2015 року. При цьому Євросоюз ввів односторонні преференції на експорт українських товарів. Разом з тим європейські товари в Україні продовжують обкладатися митом.