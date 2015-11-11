Афганістан погодив умови членства в СОТ

Афганістан в середу погодив умови приєднання до Всесвітньої торгової організації (СОТ) з нинішніми 161 членами організації, повідомляє Прайм з посиланням на Reuters.

"Міністри торгівлі країн-учасниць організації мають підписати обговорені умови приєднання Афганістану до СОТ на зустрічі в Найробі наступного місяця. Країна стане учасником організації за 30 днів після ратифікації договору, яка має відбутися до 30 червня 2016 року", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє видання, Казахстан і Ліберія також нещодавно погодили умови членства в СОТ, тобто число членів організації розшириться з 161 до 164 членів. Офіційно Казахстан стане 162 членом організації наприкінці 2015 року, після врегулювання всіх процедурних формальностей.

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СОТ - міжнародна організація, створена 1 січня 1995 року з метою лібералізації міжнародної торгівлі і регулювання торгово-політичних відносин держав-членів. Штаб-квартира СОТ розташована в Женеві.