Кабмін вирішив скасувати трудові книжки

Кабінет міністрів України схвалив проект закону, який скасовує необхідність оформлення і ведення трудових книжок як свідоцтва трудового стажу.

Про це після закінчення засідання уряду повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус.

"Ще прийняли рішення по трудовим книжкам. Скасовуємо їх. Передаємо до Верховної Ради законопроект. Для кадровиків це суттєво спростить роботу. Всі країни через це пройшли", - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, на початку листопада Верховна Рада в першому читанні прийняла новий Трудовий кодекс, який об'єднує численні внесені до чинного кодексу правки та адаптує трудове законодавство України до міжнародних актів. При цьому члени комітету Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення запропонували залишити норму про трудові книжки у проекті Трудового кодексу до другого читання.