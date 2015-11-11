Кабмін вирішив скасувати трудові книжки
Міністр Мінекономрозвитку зазначив, що це істотно спростить роботу кадровиків.
Кабінет міністрів України схвалив проект закону, який скасовує необхідність оформлення і ведення трудових книжок як свідоцтва трудового стажу.
Про це після закінчення засідання уряду повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус.
"Ще прийняли рішення по трудовим книжкам. Скасовуємо їх. Передаємо до Верховної Ради законопроект. Для кадровиків це суттєво спростить роботу. Всі країни через це пройшли", - сказав міністр.
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Як повідомляв УНІАН, на початку листопада Верховна Рада в першому читанні прийняла новий Трудовий кодекс, який об'єднує численні внесені до чинного кодексу правки та адаптує трудове законодавство України до міжнародних актів. При цьому члени комітету Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення запропонували залишити норму про трудові книжки у проекті Трудового кодексу до другого читання.