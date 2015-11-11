Абромавичус попередив Росію, що її ембарго перш за все вдарить по російським споживачам

Ймовірне ембарго, яке може бути введено Російською Федерацією щодо українських товарів у зв'язку з введенням режиму вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом, вдарить насамперед по російським споживачам, повідомив журналістам міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус після засідання Кабміну.

"Зараз експорт в Росію у нас впав до 12,4%. Росія непередбачуваний торговий партнер. Однак подальші санкції проти нас сильно вдарять по них самих", - сказав Абромавичус.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, економічну - наприкінці червня 2014 року, після проведення президентських виборів.

Передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відстрочення введення положень угоди до 31 грудня 2015 року. Євросоюз ввів односторонні преференції на експорт українських товарів. У той же час європейські товари в Україні продовжують обкладатися митом. Російська сторона погрожує Україні повним товарним ембарго у разі, якщо угода набуде чинності.

6 листопада прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підкреслив, що режим вільної торгівлі з Євросоюзом буде введений в рамках імплементації Угоди про асоціацію з ЄС і вступить в силу з 1 січня 2016 року, незалежно від претензій третіх країн, особливо Росії.