Рада зобов'язала Антимонопольний комітет обнародувати всі прийняті рішення

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету України", який зобов'язує Антимонопольний комітет України публікувати свої рішення на офіційному сайті.

За прийняття закону №2102 проголосували 263 народних депутатів при необхідних 226.

Доповідачем виступив голова комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук, за його словами, закон спрямований на вдосконалення прозорості діяльності Антимонопольного комітету.

У пояснювальній записці зазначається, що закон розроблено з метою виконання угоди про асоціацію України та Європейського Союзу, введення процедури громадського контролю за діяльністю Антимонопольного комітету.

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Як повідомляв УНІАН, компанії - члени Американської торгівельної палати наполягають на ухваленні Верховною Радою трьох законопроектів з реформування антимонопольного законодавства. Це законопроект №2431, що стосується запровадження методики накладення, розрахунку і стягнення штрафних санкцій Антимонопольним комітетом, №2168 щодо внесення змін у процедуру розгляду заяв на концентрацію і №2102, який зобов'яже АМКУ публікувати всі прийняті рішення, надаючи вичерпну інформацію.