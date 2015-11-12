ЄС і Україна не вноситимуть змін до угоди про асоціацію, незважаючи на будь-які пропозиції - Томбінський

11:56, 12 листопада 2015
Різне
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ЄС та Україна не погоджуються на зміни в угоді про створення зони вільної торгівлі.

Фото УНИАН

Євросоюз та Україна не збираються відкладати створення зони вільної торгівлі, яка почне діяти з 1 січня 2016 року, і вносити будь-які зміни до тексту Угоди про асоціацію.

Про це заявив глава представництва ЄС в Україні Ян Томбінський на бізнес-форумі в Києві.

“Європейський Союз та Україна створюють зону вільної торгівлі з 1 січня 2016 року, щоб не було жодних припущень, що це можна відкласти. Друге - ми не погоджуємося на зміни в угоду", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, економічну - наприкінці червня 2014 року, після проведення президентських виборів.

Передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відстрочення введення положень угоди до 31 грудня 2015 року. Євросоюз ввів односторонні преференції на експорт українських товарів. У той же час європейські товари в Україні продовжують обкладатися митом. Російська сторона погрожує Україні повним товарним ембарго у разі, якщо угода набуде чинності.

6 листопада прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підкреслив, що режим вільної торгівлі з Євросоюзом буде введений в рамках імплементації угоди про асоціацію з ЄС і вступить в силу з 1 січня 2016 року, незалежно від претензій третіх країн, особливо Росії.

9 листопада в Києві верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки, віце-президент Єврокомісії Федеріка Могеріні заявила, що практичні рішення для зняття занепокоєння РФ щодо зони вільної торгівлі між Україною та ЄС досі не знайдені.

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