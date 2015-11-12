Україна вживе відповідних заходів у разі введення Росією ембарго - торгпред

Україна вживе відповідних заходів у разі введення Росією ембарго та виходу із зони вільної торгівлі з 1 січня 2016 року, повідомила журналістам торговий представник України Наталія Микольська на бізнес-форумі в Києві.

“Якщо вони вжиють цих заходів - вони отримають заходи у відповідь. Зона вільної торгівлі - це двосторонній процес. Просто сидіти і чекати ми не будемо. Ми будемо оскаржувати їх незаконні обмеження, і в разі застосування ними виходу з режиму зони вільної торгівлі, будуть вжиті відповідні заходи з боку України", - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, економічну - в кінці червня 2014 року, після проведення президентських виборів.

Спочатку передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України та РФ, сторони домовилися про відтермінування введення положень угоди до 31 грудня 2015 року. Євросоюз ввів односторонні преференції на експорт українських товарів. У той же час європейські товари в Україні продовжують обкладатися митом. Російська сторона погрожує Україні повним товарним ембарго у разі, якщо угода набуде чинності.