Депутати попередньо схвалили наглядові ради на держпідприємствах

Верховна Рада прийняла у першому читанні урядовий законопроект, спрямований на зміну системи управління державними підприємствами, що зробить їх більш прозорими і підконтрольними державі.

За законопроект №3062 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної власності» проголосували 244 народних депутата за необхідних 226.

Доповідачем законопроекту виступив міністр економічного розвитку Айварас Абромавичус. За його словами, даний проект передбачає створення наглядових рад в унітарних держпідприємствах і залучення до них незалежних членів для контролю за держвласністю. Також у держкомпаніях буде проводитися щорічний аудит їх діяльності, який зараз проводиться сумнівними компаніями або не проводиться зовсім. Держкомпанії зобов'яжуть публікувати фінансову звітність, що зараз мало хто робить, а також інформацію про пов'язаних осіб та посередників, додав міністр

Як зазначається у пояснювальній записці, пропонується встановити, що наглядова рада державного унітарного підприємства контролює і регулює діяльність керівника підприємства для захисту прав держави. Зокрема, на державних підприємствах, а також господарських товариствах, у статутних капіталах яких частка держави перевищує 50 відсотків, створюється наглядова рада. Порядок її створення визначає Кабінет міністрів. Також пропонується встановити вимогу обов'язкового оприлюднення держкомпаніями інформації про свою діяльність (фінансової звітності, інформації про посадових осіб суб'єктів господарювання, укладання угод тощо).

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Як повідомляв УНІАН, міністр економічного розвитку і торгівлі Абромавичус назвав нинішній стан державних підприємств, їх управління та результати ганебними.

Сукупний збиток 100 найбільших держпідприємств, без урахування «Нафтогазу» і «Укрзалізниці», у І кварталі 2015 року становив 9,7 млрд грн, що удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.