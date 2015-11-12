Фіскальна служба відзвітувала про перевірки IT-компаній

Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан.

За його словами, всього в Україні працює близько 5 тис. компаній, з яких 700 компаній має іноземний капітал або іноземні інвестиції.

"Ми зробили топ-100 цих компаній з найбільшим обсягом, з цього переліку ні до однієї компанії ДФС не застосовувала ніякі процесуальні дії, ні обшуки, ні вилучення документів", - сказав він.

За його словами, компанії маніпулюють питаннями іноземних інвестицій.

“Ми підтримуємо інвестиції в Україну, але ні в якому разі іноземні інвестиції не є індульгенцією для використання протиправних схем. З того аналізу, що ми бачимо, іноземні інвестиції - це більшою мірою офшорні компанії, кінцевим бенефіціаром яких є громадяни України", - сказав Білан.

При цьому він зазначив, що тими компаніями, у яких є реальні іноземні інвестиції, керують українці, які знають, як "оптимізувати" податки.

Як повідомляв УНІАН, зловмисники використовують IT-галузь для формування фіктивного податкового кредиту з податку на додану вартість щомісячно на суму близько 300 млн грн.

Міністр економіки Айварас Абромавичус провів зустріч з представниками IT-компаній для детального обговорення проблеми частих перевірок компаній силовиками.

Крім того, Абромавичус обговорив з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим проблему частих перевірок правоохоронними органами IT-компаній.

Раніше міністр економіки повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter, що така ситуація негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні.