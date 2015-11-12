У ЄС спрогнозували, за скільки років вільна торгівля принесе Україні відчутний ефект

Зона вільної торгівлі з Європейським Союзом, що набуває чинності 1 січня, принесе Україні відчутний ефект мінімум через 2 роки й сприятиме кумулятивному економічному ефекту, заявив представник ЄС в Україні Ян Томбінський на бізнес-форумі в Києві.

“Я дуже оптимістично дивлюся на те, що станеться через 2, 3, 4 роки. Я наполягаю на тому, що це не станеться 1 січня 2016 року. Нам потрібно побудувати фундамент, запустити двигун - й результат прийде. Я чую українські дебати: "Те, що повинно статися через 2 роки, ще не принесло результату". Так не буде розвитку української економіки", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за словами Томбінського, Євросоюз може забезпечити нову індустріалізацію України, надавши їй допомогу у формуванні необхідної інфраструктури та сучасного виробництва.

Євросоюз і Україна не збираються відкладати створення зони вільної торгівлі, яка почне діяти з 1 січня 2016 року, і вносити будь-які зміни до тексту Угоди про асоціацію.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі очікуєзростання ВВП України в результаті досягнення макрофінансової стабілізації вже в IV кварталі цього року.