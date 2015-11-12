Продуктові картки: росіяни отримають безкоштовну їжу від держави до виборів 2017 року

За повідомленням Мінпромторгу РФ, в 2016 році, на який попередньо був запланований запуск програми, буде відбуватися її остаточне затвердження і налагодження. Де-факто перші картки росіяни зможуть отримати лише через рік, пише Прайм.

У Мінпромторгу сподіваються за допомогою цієї програми не тільки допомогти нужденним, але й підтримати російського товаровиробника. Доступні за картками будуть лише російські товари. Асортимент поки опрацьовується – відомо лише, що це в основному продукти, що швидко псуються. Точний список буде уточнюватися.

Напередодні Мінпромторг озвучив рівень витрат на цю програму. Фахівці відомства розрахували, що на реалізацію буде потрібно близько 70 млрд рублів з федерального бюджету. За попередніми оцінками, брати участь у програмі можуть 15-16 млн осіб. У середньому на одного члена домогосподарства в місяць необхідно нараховувати 1400 рублів.

За даними Росстату, кількість росіян за межею бідності з початку 2015 року збільшилася на 3,1 млн, перевищивши до початку листопада вже позначку в 23 млн осіб.