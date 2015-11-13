США зняли економічні санкції з Ліберії

Президент США підписав закон, що скасовує чинні щодо Ліберії економічні санкції, повідомляє Білий дім, передає Прайм.

Санкції діяли з 2004 року у зв'язку з діяльністю режиму колишнього президента Чарльза Тейлора, який звинувачувався зокрема у злочинах проти людяності і був засуджений до тривалого тюремного ув'язнення. Санкції серед іншого накладали заборону на експорт алмазів з Ліберії - головної корисної копалини країни.

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Як наголошується в листі Обами конгресу США, ситуація в цій африканській країні за останні роки суттєво змінилась в бік "розвитку демократії, політичних, адміністративних та економічних інститутів". Зокрема, він згадав визнані світовим співтовариством президентські вибори в країні в 2005 і 2011 роках.

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На думку американського президента, обмеження дали позитивний ефект у сфері боротьби з незаконним видобутком корисних копалин і торгівлею зброєю і таким чином зберігати санкції більше немає необхідності.