Російські телеканали - на голодному пайку: аудиторію чекають повтори і дешеві серіали

У Росії через падіння рекламного ринку майже всі телеканали скоротили закупівлю контенту, пише "Комерсант".

У 2015 році вони замовляли менше нових серіалів і шоу, вимагаючи колишньої якості за менші гроші від продюсерів, які, в свою чергу, почали віддавати перевагу ідеям і сценаріям з більш скромним бюджетом. Телекомпаніям доведеться акуратно розпоряджатися контентом — економити прем'єри, переходити на повтори, але без нових проектів може піти аудиторія, а з нею канали втратять ще більше реклами. З урахуванням виробничих циклів глядач, швидше за все, помітить збіднілі картинки з весни 2016 року.

Читайте такожСвітовий банк дав прогноз по Росії: злиденна старість, без нафти і резервів до 2050 року Фінансування контенту, як і сам контент «Першого каналу» суттєво постраждали в результаті економічної кризи, що стане помітно глядачам навесні 2016 року, розповів генеральний директор телеканалу Костянтин Ернст.

«На виробництво і закупівлю програм ми скоротили витрати на 25%. На жаль, ми не можемо оптимізувати контракти, що стосуються прав на світові спортивні трансляції і продукцію мейджорів. Тут нам важко похвалитися економічною ефективністю угод, особливо враховуючи курс рубля по відношенню до основних валют», — сказав він.

За його словами, нові проекти відбираються «обережно і ретельно», а повтор запускаються проекти, «які глядачі готові подивитися ще раз».

«Кількість повторів збільшилася, ми працювали на них майже все літо і в січні теж, швидше за все, підемо на повтори одразу після Нового року і до початку лютого. Навіть зараз, в сезоні в основній лінійці о 21:30 ми вже кілька разів ставили повторний продукт. Зараз «Перший канал» економить на всьому, на чому може. Від вартості квитків у відрядження до відмови від закупівель занадто дорогого для поточної економічної ситуації контенту», - сказав Ернст.