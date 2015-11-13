Україна, Євросоюз і РФ знову говоритимуть про зону вільної торгівлі в Брюсселі 1 грудня

У Брюсселі 1 грудня відбудуться тристоронні консультації України, Європейського Союзу та РФ на рівні міністрів, які повинні подолати занепокоєння Москви з приводу застосування з 1 січня 2016 року поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили у Європейській комісії.

"Консультації на рівні міністрів пройдуть 1 грудня", - зазначили в Єврокомісії.

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Як відомо, від України у цих консультаціях берее участь міністр закордонних справ Павло Клімкін, від РФ - міністр економіки Олексій Улюкаєв, від Єврокомісії - єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом.

Євросоюз та Україна не мають наміру відкладати створення зони вільної торгівлі, яка почне діяти з 1 січня 2016 року, і вносити будь-які зміни до тексту Угоди про асоціацію.