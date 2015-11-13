Україна, Євросоюз і РФ знову говоритимуть про зону вільної торгівлі в Брюсселі 1 грудня

14:23, 13 листопада 2015
Різне
994

Євросоюз і Україна не мають наміру відкладати створення зони вільної торгівлі, яка почне діяти з 1 січня 2016 року

REUTERS

У Брюсселі 1 грудня відбудуться тристоронні консультації України, Європейського Союзу та РФ на рівні міністрів, які повинні подолати занепокоєння Москви з приводу застосування з 1 січня 2016 року поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили у Європейській комісії. 

"Консультації на рівні міністрів пройдуть 1 грудня", - зазначили в Єврокомісії. 

Читайте такожЄС і Україна не вноситимуть змін до угоди про асоціацію, незважаючи на будь-які пропозиції - Томбінський

Як відомо, від України у цих консультаціях берее участь міністр закордонних справ Павло Клімкін, від РФ - міністр економіки Олексій Улюкаєв, від Єврокомісії - єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом.

Євросоюз та Україна не мають наміру відкладати створення зони вільної торгівлі, яка почне діяти з 1 січня 2016 року, і вносити будь-які зміни до тексту Угоди про асоціацію.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter