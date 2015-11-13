В ЄС повідомили, коли ініціюють розслідування російського ембарго проти своїх товарів в СОТ
Євросоюз планує ініціювати розслідування, коли буде впевнений у своїй перемозі.
Європейський Союз ініціює розслідування у Світовій організації російського ембарго проти своїх товарів, коли буде упевнений у перемозі, оскільки правовий механізм СОТ з врегулювання санкцій і контрсанкций в умовах військової агресії жодного разу в історії не був випробуваний.
Про це заявила єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрем на прес-конференції в Києві.
"Проблема ембарго і контрэмбарго з посиланням на ситуацію з військовою безпекою жодного разу не була вирішена в рамках СОТ. Ми маємо бути впевнені у своїй перемозі, перш ніж починати це розслідування", - сказала вона.
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Як повідомляв УНІАН, Росія заборонила імпорт м'яса, риби, молочних продуктів, фруктів та овочів з США, країн Європи, а також Канади та Австралії у серпні 2014 року. У Кремлі продуктове ембарго назвали "заходами" на введені країнами Заходу санкції за анексію Росією Криму і підтримку бойовиків на сході України.
В кінці липня президент Росії Володимир Путін підписав указ про знищення санкционных продуктів. З початку серпня, за даними Россільгоспнагляду, знищено понад 600 тонн продовольства.