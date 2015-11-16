Яценюк пропонує заохочувати незаплямованих корупцією держслужбовців

Прем'єр-міністр України запропонував сформувати в Україні фонд стимулювання роботи державних службовців, з якого можна було б здійснювати доплати прокурорам, суддям та іншим чиновникам.

Про це він сказав у ході роботи міжнародної антикорупційної конференції в Києві.

"Нам необхідно протягом двох років сформувати фонд стимулювання для держслужбовців, щоб з цього фонду доплачувати прокурорам, суддям, митникам, держслужбовцям, які будуть проводити реформи і не будуть задіяні в корупційних схемах", - сказав Яценюк.

Раніше він зазначав, що такий фонд може бути сформовано за рахунок фінансової допомоги міжнародних організацій, однак всі виплати можливі тільки після реформи державної служби та максимального викорінення корупційних проявів у різних сферах управління державою.

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