У Росії через кризу відмовилися підвищувати розмір допомоги по безробіттю

Уряд РФ залишив розмір допомоги по безробіттю на 2016 рік без змін, повідомляють РИА Новости.

"Встановити на 2016 рік мінімальний розмір допомоги по безробіттю у розмірі 850 рублів і максимальний розмір допомоги по безробіттю у розмірі 4 900 рублів", — йдеться в документі, розміщеному в понеділок на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Чисельність офіційно зареєстрованих безробітних в Росії з 3 по 11 листопада зросла на 0,5%, склавши 913,9 тисячі осіб.

Раніше повідомлялося, що розмір допомоги на 2016 рік залишиться на колишньому рівні — 850 і 4 900 рублів — мінімальний та максимальний розмір допомоги. При цьому міністр праці РФ Максим Топілін заявляв, що відомство наразі не може знайти компромісного рішення щодо способу підвищення допомоги.

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Він зазначив, що серед інших способів зміни розміру допомоги по безробіттю Мінпраці також розглядає можливе введення страхування по безробіттю.