У Китаї падає попит на люксові товари - Louis Vuitton почав закривати бутіки

Французький будинок моди Louis Vuitton закрив три своїх бутіки в Китаї, в тому числі магазин в Гуанчжоу, який був першим бутіком компанії в цій країні, повідомляє Financial Times з посиланням на анонімні джерела. Після закриття магазинів у Louis Vuitton залишиться 50 бутіків на території континентального Китаю.

За даними джерел FT, в найближчі декілька місяців бренд може закрити ще кілька бутиків в Піднебесній. Сама Louis Vuitton спростувала виданню цю інформацію. Компанія повідомила, що «продовжить інвестувати в розвиток існуючої мережі магазинів, аби покращити рівень сервісу, який ми можемо запропонувати нашим клієнтам». У компанії додали, що раніше цього року Louis Vuitton відкрила два магазини — у Пекіні і Гуанжчоу, перш ніж оголосити про закриття трьох магазинів.

Втім, минулого місяця керівництво компанії LVMH Moët Hennessy, якій належить бренд Louis Vuitton, попереджало, що може закрити магазини в деяких другорядних китайських містах, де у неї більше одного бутика. Минулого місяця LVMH повідомила, що попит на продукцію компанії з боку китайських споживачів (як у самому Китаї, так і за його межами) практично не зріс, тоді як в першому півріччі він ріс двозначними темпами. Компанія визнала, що в продаж її продукції в Азії (за винятком вина і міцних напоїв, наприклад, шампанського Moët і коньяку Hennessy) впав у третьому кварталі поточного року більш ніж на 9%, і продажі в Китаї особливо постраждали, передає РБК.

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LVMH пов'язує низьку купівельну активність китайців з падінням фондових ринків Китаю в липні та серпні цього року. Financial Times також відзначає, що падіння попиту на товари розкоші у Китаї викликане кампанією боротьби з корупцією, яку в кінці 2012 року проголосив діючий голова Китаю Сі Цзіньпін. Предмети розкоші протягом довгого часу були поширені в Китаї як хабарі і подарунки чиновникам.