Євросоюз повідомив про готовність до зони вільної торгівлі з Україною – Порошенко

13:26, 17 листопада 2015
Різне
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Україна і Євросоюз підписали економічну частину угоди про асоціацію в кінці червня 2014 року, після проведення президентських виборів

REUTERS

Євросоюз повідомив українську владу про готовність до зони вільної торгівлі з Україною з 1 січня 2016 року.

Про це президент України Петро Порошенко написав у Twitter.

"Щойно ЄС повідомив про готовність до зони вільної торгівлі з Україною з 1 січня 2016. Тепер жодних перешкод немає. З нового року починаємо", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, економічну - в кінці червня 2014 року, після проведення президентських виборів.

Передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відтермінування введення положень угоди до 31 грудня 2015 року. Євросоюз ввів односторонні преференції на експорт українських товарів. У той же час європейські товари в Україні продовжують обкладатися митом. Російська сторона погрожує Україні повним товарним ембарго у разі, якщо угода набуде чинності.

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6 листопада прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підкреслив, що режим вільної торгівлі з Євросоюзом буде введений в рамках імплементації угоди про асоціацію з ЄС і набуде чинності з 1 січня 2016 року, незалежно від претензій третіх країн, особливо Росії.

9 листопада в Києві верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки, віце-президент Єврокомісії Федеріка Могеріні заявила, що практичні рішення для зняття занепокоєння РФ щодо зони вільної торгівлі між Україною та ЄС ще не знайдені.

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