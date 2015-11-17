Влада Росії заявила, що її не влаштовують пропозиції України і Євросоюзу щодо ЗВТ

14:08, 17 листопада 2015
Різне
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У РФ кажуть, що бояться напливу безмитних товарів з Євросоюзу через Україну

REUTERS

Україна і ЄС виступають проти підписання юридично зобов'язуючих документів з Росією щодо асоціації між Києвом і Брюсселем, заявив журналістам голова Мінекономрозвитку РФ Олексій Улюкаєв, передає РИА Новости.

Раніше міністр підтвердив свою участь у запланованій на 1 грудня в Брюсселі тристоронній міністерській зустрічі щодо імплементації економічної частини угоди про асоціацію Україна-ЄС, проте заявив, що шанси досягти до кінця року домовленості щодо зняття ризиків для Росії з цього питання невеликі.

Експертні обговорення з питання асоціації пройшли 9-10 листопада, Улюкаєв негативно відповів на питання, чи є якісь зрушення в переговорах після цих консультацій.

Говорячи про те, в якій стадії знаходиться процес обговорення з партнерами угоди про асоціацію між Україною та ЄС, міністр зазначив, що варіант, який був запропонований Україною та ЄС, Росію не влаштував, тому що не передбачає жодних зобов'язань з боку Києва і Брюсселя, але накладає певні зобов'язання на Москву.

"Абсолютно", — відповів він на питання, чи виступають Україна і ЄС проти прийняття юридично зобов'язуючих документів з цього питання.

При цьому Улюкаєв не став виключати, що може бути проведена ще одна міністерська зустріч між сторонами. "Не знаю, може бути, і ще потрібно провести зустріч (з Україною і ЄС — ред.). Якщо раптом виявиться, що партнери готові рухатися в правильному напрямку, то, напевно, буде сенс знову зустрітися. Але поки ми великих підстав для цього (домовитися — ред.) не бачимо", — сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, економічну - в кінці червня 2014 року, після проведення президентських виборів.

Передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відтермінування введення положень угоди до 31 грудня 2015 року. Євросоюз ввів односторонні преференції на експорт українських товарів. У той же час європейські товари в Україні продовжують обкладатися митом. Російська сторона погрожує Україні повним товарним ембарго у разі, якщо угода набуде чинності.

6 листопада прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підкреслив, що режим вільної торгівлі з Євросоюзом буде введений в рамках імплементації угоди про асоціацію з ЄС і набуде чинності з 1 січня 2016 року, незалежно від претензій третіх країн, особливо Росії.

9 листопада в Києві верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки, віце-президент Єврокомісії Федеріка Могеріні заявила, що практичні рішення для зняття занепокоєння РФ щодо зони вільної торгівлі між Україною та ЄС ще не знайдені.

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