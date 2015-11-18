Яценюк не бачить результатів роботи українських науковців: виділені мільярди "просто пропадають"

Як повідомляє кореспондент INSIDER, на засідання уряду Яценюк звернув на це увагу міністра освіти Сергія Квіта.

"В принципі, ситуація зовсім непрозора. Мільярдні кошти, які виділяються на наукові дослідження, просто пропадають, бо ми не бачимо реальних, практичних результатів цих досліджень", - сказав Яценюк.

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Яценюк наголосив, що готуючи бюджет-2016 уряд буде прискіпливо дивитися "на ефективність витрачання мільярдів гривень, і чи це реальні наукові дослідження, чи це все макулатура, яка накопичилася протягом останніх двох десятків років".

Він попросив Квіта пояснити науковим установам та академіям механізм залучення грошей.