ЄС розглядає три варіанти продовження санкцій проти Росії - ЗМІ

Євросоюз підготував три варіанти продовження санкцій проти Росії, прийнятих після окупації Криму, передає Газета.RU з посиланням на The Wall Street Journal.

«Євросоюз розглядає три основних варіанти продовження санкцій: на рік, на півроку або на 3-4 місяці. Останній варіант може бути прийнятий, щоб показати Росії, що європейський блок помічає певні поступки в зв'язку з Україною», — йдеться в повідомленні.

Читайте такожРосія вирішила ввести з 1 січня продовольче ембарго щодо України ЄС запровадив економічні санкції відносно Росії влітку 2014 року у відповідь на анексію Москвою Кримського півострова і підтримку Росією сепаратистів на сході України. Санкції, які були відновлені ще на півроку цього літа, включають в себе обмеження у сфері оборони і енергетики, а також перешкоджають роботі російських банків на європейських ринках.

Лідери ЄС обговорять санкції на саміті в середині грудня, будь-яке рішення має бути підтримано представниками 28 держав.

Як повідомляв УНІАН, у Брюсселі склалася загальна думка, що економічний тиск на Росію потрібно продовжувати до реалізації мінських угод. Як писало видання WSJ, високопоставлений чиновник ЄС заявив, що немає ніяких ознак відсутності консенсусу щодо можливості розширення санкцій проти Москви. При цьому Німеччина, Франція і Велика Британія не мають наміру відмовлятися від підтримки України заради російської допомоги в Сирії. Аналогічну позицію з питання санкцій займають і США.