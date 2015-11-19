Депутат Савчук Мінінфраструктури просить пояснити критерії відбору кандидатів на посаду глави аеропорту "Бориспіль"

Як наголошується в депутатському запиті, текстом якого володіє УНІАН, парламентарій просить міністерство надати документи, що обумовлюють основи роботи постійно діючої комісії Мінінфраструктури з кадрових питань, затверджені вимоги до учасників конкурсу, а також результати поіменного голосування членів комісії.

«Прошу також надати інформацію про причини відхилення пропозицій 7 кандидатів (їх 11 пройшли в другий тур голосування - УНІАН) і визначення 4 кандидатів, чиї презентації були визнані кращими», - сказано в депутатському запиті.

Савчук підкреслив, що відсутність відповіді на його запит може спричинити кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада відбулося засідання постійно діючої комісії Мінінфраструктури з відбору кандидатів на посаду генерального директора міжнародного аеропорту «Бориспіль», що представляє стратегічний державний інтерес. З 17 кандидатів, які подали документи на конкурс, було відібрано 11 чоловік, які потім представили свої програми розвитку аеропорту. З них відібрали 4 кандидатів, які будуть найближчим часом представлені Номінаційному комітету Мінекономрозвитку. В четвірку кандидатів увійшли: екс-голова Державіаадміністрації Молдови Валентин Візант, голова державіапідприємства «Україна» Юрій Солончук, екс-директор «Борисполя» Сергій Гомболевський і віце-президент авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» Піотр Иканович. Чинний керівник аеропорту - Євген Дихне, за інформацією Мінінфраструктури, в шорт-лист кандидатів не потрапив.