Україна та ЄС проведуть засідання ради асоціації 7 грудня

12:29, 19 листопада 2015
Різне
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Сторони визначать завдання щодо зони вільної торгівлі, договір про яку набуває чинності з 1 січня 2016 року.

фото: УНИАН

Рада асоціації Україна - Європейський союз планує провести засідання 7 грудня, повідомляє Європейська правда з посиланням на заяву комісара Європейського союзу з питань розширення та європейської політики сусідства Йоханнеса Хана.

"Засідання призначене на 7 грудня", - повідомив він під час інтерв'ю.

Єврокомісар зазначив, що на майбутньому засіданні сторони мають намір обговорити успіхи та подальші напрями реформ, які зараз проводять в Україні.

"Пріоритетні напрямки, з яких варто почати реформу - судова система, податкова і митниця. Почати реформи ми повинні саме з них", - йдеться в інтерв'ю.

Крім того, планується визначити завдання щодо ЗВТ, договір про яку набуває чинності з 1 січня 2016 року.

"Ми повинні зібратися разом і оцінити, обговорити, чого ми досягли, де ми є зараз, якими будуть завдання на майбутній рік, зокрема, щодо глибокої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Нарешті, країни-члени мають можливість сидіти з нами за одним столом і почути обидві сторони", - підкреслив Хан.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, економічну - наприкінці червня 2014 року, після проведення президентських виборів.

Передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України та РФ, сторони домовилися про відстрочення введення положень угоди до 31 грудня 2015 року. Євросоюз ввів односторонні преференції на експорт українських товарів. У той же час європейські товари в Україні продовжують обкладатися митом. Російська сторона погрожує Україні повним товарним ембарго у разі, якщо угода набуде чинності.

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6 листопада прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підкреслив, що режим вільної торгівлі з Євросоюзом буде введено в рамках імплементації угоди про асоціацію з ЄС і набуде чинності з 1 січня 2016 року, незалежно від претензій третіх країн, особливо Росії.

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9 листопада в Києві верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки, віце-президент Єврокомісії Федеріка Могерини заявила, що практичні рішення для зняття занепокоєння РФ щодо зони вільної торгівлі між Україною та ЄС досі не знайдені.

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