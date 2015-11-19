"Сізіф реформ іде вперед": Кабмін схвалив законопроект про електронні держзакупівлі

Кабінет міністрів України схвалив законопроект про публічні державні закупівлі, який передбачає перехід усіх замовників на електронну систему до 1 січня 2017 року, повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов на своїй сторінці в Facebook.

«Наш Сізіф реформ іде вперед, весело зваливши тягар на плечі. Електронні закупівлі дедалі ближче. Кабмін схвалив законопроект «Про публічні закупівлі», - написав Нефьодов.

Також заступник голови Мінекономрозвитку зазначив, що уряд продовжив пілотний проект електронних держзакупівель на базі системи Prozorro до 1 січня 2016 року.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду закликав Верховну Раду до кінця року прийняти закон про електронні державні закупівлі, що дає можливість економити до 50 млрд грн щорічно.

Раніше міністерство опублікувало на своєму сайті законопроект про електронні державні закупівлі, який перейменовує їх на публічні та передбачає остаточний перехід на електронну систему з 2017 року.

При цьому законопроект стосується публічних закупівель, сума яких перевищує 50 тис. грн, але не більше за граничну суму, що встановлюється Кабінетом міністрів.

Документ передбачає дві процедури закупівель: відкриті конкурентні торги і неконкурентні переговорні процедури.

Перша процедура застосовуватиметься в разі, якщо предмет закупівлі зрозумілий і не вимагає додаткових консультацій.

А друга використовуватиметься в разі, якщо завдання, яке стоїть перед замовником, може бути виконане за допомогою закупівлі різних товарів і послуг, а конкретний вибір можна зробити тільки після консультацій з учасниками торгів.