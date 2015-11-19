В Україні хочуть скасувати всі дозвільні документи, які відсутні в ЄС

Міністерство економічного розвитку і торгівлі має намір скасувати всі дозвільні документи, які відсутні в Євросоюзі, а також ті, що дублюють інші регуляторні акти, й ті, скасування яких не становить загрози життю і здоров'ю населення.

Відповідний законопроект опубліковано на сайті Мінекономрозвитку.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроект розроблено з метою підвищення позиції України в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business і дасть змогу значно дерегулювати ведення господарської діяльності. При цьому конкретні регуляторні акти, які підлягають скасуванню, будуть визначені в процесі перегляду регуляторної системи.

Як повідомляв УНІАН, за словами глави Мінекономрозвитку Айвараса Абромавичуса, Україна наступного року може увійти в топ-50 країн рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business.

Україна в 2015 році піднялася на 13 позицій у щорічному рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business, посівши 83 місце.

Кабінет міністрів 19 березня прийняв план з дерегулювання бізнесу до 2017 року, що включає 171 ініціативу щодо зменшення адміністративного і бюрократичного тиску.

У рамках плану до 2017 року уряд має намір скасувати обов'язкову сертифікацію харчових продуктів і збір з утилізації відпрацьованих мастил з планованою економією до 2,7 млрд грн для бізнесу, забезпечити збереження номера телефону в разі зміни мобільного оператора, а також спростити підключення бізнесу до електромереж, скоротивши кількість необхідних для цього бюрократичних процедур з десяти до трьох.

Крім того, план передбачає спрощення процедури і скорочення термінів оформлення будівництва, власності та зовнішньоторговельних операцій.