Медведєв про переговори Україна-ЄС-Росія щодо асоціації: "чудеса іноді трапляються"

Результати переговорів України-ЄС-РФ щодо асоціації про створення Зони вільної торгівлі між Україною і ЄС нульові, ймовірність запровадження санкцій дуже велика.

Про це заявив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв у розмові з журналістами, передає власний кореспондент УНІАН у РФ.

«Як тільки Україна запровадила так звані санкції щодо Росії, ми їм сказали, якщо ви так поводитеся, ми тоді також будемо запрооваджувати санкції щодо України, як і проти всіх європейських держав, які подібні санкції щодо Росії запровадили», - сказав він.

«Ми відтермінували запровадження цих санкцій лише тому, що наші уряди знаходяться в переговорах за участю ЄС щодо адаптації підключення України до зони вільної торгівлі Європейського Союзу. Ми домовилися з європейцями, що рік ми будемо працювати», - зазначив Медведєв.

За його словами, ця робота завершується.

«Результат роботи - зеро, нуль, нічого поки що немає. Ймовірність того, що буде досягнуто якихось угод, розглядаю як вкрай низьку, але чудеса іноді трапляються, в тому числі, і в таких питаннях», - заявив Медведєв.

За його словами, Росія «сумлінно чекає», і в разі не досягнення угоди цей відстрочений документ починає діяти з 1 січня 2016 року.

«Як і ряд інших позицій, про які ми зараз не говоримо», - додав Медведєв.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, втрати України в разі введення Росією продовольчого ембарго в 2016 році становитимуть 600 млн дол.

За словами єврокомісара з питань торгівлі Сесілії Мальмстрем, Європейський Союз зробить все можливе в рамках переговорів з Російською Федерацією для запобігання введення ембарго щодо українських товарів, проте не може гарантувати позитивний результат.

Україна обіцяє вжити заходів у відповідь у разі введення Росією ембарго і виходу із зони вільної торгівлі з 1 січня 2016 року.

Раніше голова Мінекономрозвитку Айварас Абромавичус зазначав, що ймовірне ембарго, яке може бути введено Російською Федерацією щодо українських товарів у зв'язку з введенням режиму вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом, вдарить насамперед по російських споживачах.

Євросоюз і Україна не збираються відкладати створення зони вільної торгівлі, яка почне діяти з 1 січня 2016 року, і вносити будь-які зміни в текст Угоди про асоціацію.