Медведєв про переговори Україна-ЄС-Росія щодо асоціації: "чудеса іноді трапляються"
Результати переговорів Україна-ЄС-РФ щодо асоціації нульові, ймовірність введення санкцій дуже велика - Медведєв
Результати переговорів України-ЄС-РФ щодо асоціації про створення Зони вільної торгівлі між Україною і ЄС нульові, ймовірність запровадження санкцій дуже велика.
Про це заявив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв у розмові з журналістами, передає власний кореспондент УНІАН у РФ.
«Як тільки Україна запровадила так звані санкції щодо Росії, ми їм сказали, якщо ви так поводитеся, ми тоді також будемо запрооваджувати санкції щодо України, як і проти всіх європейських держав, які подібні санкції щодо Росії запровадили», - сказав він.
«Ми відтермінували запровадження цих санкцій лише тому, що наші уряди знаходяться в переговорах за участю ЄС щодо адаптації підключення України до зони вільної торгівлі Європейського Союзу. Ми домовилися з європейцями, що рік ми будемо працювати», - зазначив Медведєв.
За його словами, ця робота завершується.
«Результат роботи - зеро, нуль, нічого поки що немає. Ймовірність того, що буде досягнуто якихось угод, розглядаю як вкрай низьку, але чудеса іноді трапляються, в тому числі, і в таких питаннях», - заявив Медведєв.
За його словами, Росія «сумлінно чекає», і в разі не досягнення угоди цей відстрочений документ починає діяти з 1 січня 2016 року.
«Як і ряд інших позицій, про які ми зараз не говоримо», - додав Медведєв.
Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, втрати України в разі введення Росією продовольчого ембарго в 2016 році становитимуть 600 млн дол.
За словами єврокомісара з питань торгівлі Сесілії Мальмстрем, Європейський Союз зробить все можливе в рамках переговорів з Російською Федерацією для запобігання введення ембарго щодо українських товарів, проте не може гарантувати позитивний результат.
Україна обіцяє вжити заходів у відповідь у разі введення Росією ембарго і виходу із зони вільної торгівлі з 1 січня 2016 року.
Раніше голова Мінекономрозвитку Айварас Абромавичус зазначав, що ймовірне ембарго, яке може бути введено Російською Федерацією щодо українських товарів у зв'язку з введенням режиму вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом, вдарить насамперед по російських споживачах.
Євросоюз і Україна не збираються відкладати створення зони вільної торгівлі, яка почне діяти з 1 січня 2016 року, і вносити будь-які зміни в текст Угоди про асоціацію.