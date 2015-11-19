Єврокомісар про втрату ринку РФ для України: було достатньо часу, щоб підготуватися

ЄС не буде компенсувати Україні втрату російського ринку після введення ЗВТ між Україною та ЄС з 1 січня 2016 року.

Про це заявив єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнес Хан в інтерв'ю Європейської правді.

"Ми, звичайно, були і є проти будь-яких дій, що ускладнюють торгівлю. Але ми вже надали чимало грошей для того, щоб український бізнес підготувався до нових можливостей експорту та до нових умов ринку", - зазначив він.

"Будемо говорити відверто – ще з того часу, як ми домовилися про ЗВТ, не було секретом, що після її введення РФ може діяти у відповідь, подобається це нам чи ні", - підкреслив Хан.

"І було достатньо часу, щоб підготуватися до цього", - підкреслив єврокомісар.

Як відомо, 13 серпня Росія ввела контрсанкції проти України та ще чотирьох країн. Проте російське продовольче ембарго проти України почне діяти у разі застосування Києвом економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, втрати України в разі введення Росією продовольчого ембарго в 2016 році становитимуть 600 млн дол.

За словами єврокомісара з питань торгівлі Сесілії Мальмстрем, Європейський Союз зробить все можливе в рамках переговорів з Російською Федерацією для запобігання введення ембарго щодо українських товарів, проте не може гарантувати позитивний результат.

Україна обіцяє вжити заходів у відповідь у разі введення Росією ембарго і виходу із зони вільної торгівлі з 1 січня 2016 року.

Раніше голова Мінекономрозвитку Айварас Абромавичус зазначав, що ймовірне ембарго, яке може бути введено Російською Федерацією щодо українських товарів у зв'язку з введенням режиму вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом, вдарить насамперед по російських споживачах.

Євросоюз і Україна не збираються відкладати створення зони вільної торгівлі, яка почне діяти з 1 січня 2016 року, і вносити будь-які зміни в текст Угоди про асоціацію.