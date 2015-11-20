Любитель iPhone Медведєв заборонив чиновникам купувати іноземне ПЗ

09:27, 20 листопада 2015
Різне
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Виняток становлять випадки, коли ПЗ з необхідними характеристиками в Росії відсутнє.

REUTERS

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка з 1 січня 2016 року зобов'язує державні органи купувати софт із спеціального російського реєстру.

Текст постанови опубліковано на сайті кабінету міністрів Росії, передає Прайм.

Як повідомляється в пояснювальній записці до документа, "замовники будуть зобов'язані обмежити закупівлі російським ПЗ. Виняток становлять випадки, коли ПЗ з необхідними функціональними, технічними та (або) експлуатаційними характеристиками в Росії відсутнє".

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Постанова також роз'яснює порядок визнання програмного забезпечення: російським програмним забезпеченням буде визнаватися те ПЗ, дані про яке внесено до реєстру.

На сайті уряду зазначається, що ці рішення спрямовані на реалізацію програми імпортозаміщення.

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