Для управління держпідприємствами створять окремий холдинг - заступник голови Мінекономрозвитку
Централізація менеджменту дозволить усунути політичний вплив та підвищити ефективність держсектору економіки.
Наглядова рада з реформи державних компаній та Фонд державного майна підтримують створення холдингу з управління державними компаніями, який забере цю функцію в органів виконавчої влади.
Про це повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Адомас Аудіцкас на своїй сторінці в Facebook.
"У нас було продуктивне обговорення в Наглядовій раді з реформи держкомпаній під головуванням Михайла Саакашвілі з міністрами Айварасом Абромавичусом, Андрієм Пивоварским, Олексієм Павленко, головою Фонду держмайна Ігорем Білоусом та іншими. У нас є підтримка нашої пропозиції передати найбільші державні компанії під керівництво холдингу", - написав він.
За словами Аудицкаса, контроль міністерств над управлінням держкомпаніями відкриває простір для корупції та конфлікту інтересів.
При цьому централізація менеджменту дозволить усунути політичний вплив і підвищити ефективність держсектору економіки.
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Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі розробило постанову про створення холдингової компанії, до якої після завершення приватизації входитимуть стратегічні компанії, що залишаються у державній власності.
Головною метою постанови є виведення держактивів з-під контролю органів виконавчої влади, а також підвищення ефективності їх управління.
При цьому директорів держкомпаній, що входять в холдинг, призначатиме номінаційний комітет.
За словами Аудіцкаса, Кабінет міністрів України підтримав передачу призначення голів державних компаній у відання номінаційного комітету, хоча раніше кандидатури вимагали затвердження урядом.
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Сукупний збиток 100 найбільших держпідприємств, без врахування "Нафтогазу" та "Укрзалізниці", у І кварталі 2015 року склав 9,7 мільярда гривень, що вдвічі більше, ніж протягом аналогічного періоду минулого року.
Yesterday was a long day, but with some good news. The Cabinet of Ministers supported our idea to streamline selection...Posted by Adomas Audickas on 20 листопад 2015 р.