Українські IT-волонтери запустили на сайті iGov послугу оформлення житлових субсидій в режимі онлайн

Команда українських IT-волонтерів спільно з громадською організацією ICT Competence Center і Міністерством соціальної політики створили на інтернет-порталі iGov.org.ua можливість оформлення житлової субсидії в режимі онлайн.

Про це повідомив директор з інформаційних технологій "Приватбанку" та співзасновник ICT Competence Center Дмитро Дубілет на своїй сторінці в Facebook.

Згідно з повідомленням, на даному порталі українці матимуть можливість оформляти субсидії онлайн, не відвідуючи центри соціальної допомоги. Дубілет уточнив, що послуга запущена активістами ICT Competence Center, і Мінсоцполітики не витратило на її реалізацію "жодної копійки бюджетних або грантових коштів".

"Сьогодні ми оголошуємо, що завершили всі технічні доопрацювання і запускаємо оформлення субсидій через iGov на всю Україну", - написав Дубілет, зазначивши, що раніше ця послуга була доступна лише мешканцям Дніпропетровська та ще кількох міст.

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Як повідомляв УНІАН, у червні поточного року IT-волонтери спільно з ICT Competence Center запустили інтернет-портал iGov.org.ua, за допомогою якого громадяни України зможуть отримувати державні послуги в електронному форматі без особистого взаємодії з держорганами.

Раніше на сайті iGov були запущені такі послуги, як оформлення або заміна закордонного паспорта, отримання довідки про доходи від податкової і інші.

На сьогоднішній день на порталі iGov запущено близько 100 електронних держпослуг і ще понад 300 знаходиться в розробці.

За словами Дубілета, волонтери поставили перед собою завдання до кінця 2016 року перевести всі держпослуги в електронний вигляд.