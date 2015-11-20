Україна посіла 107 місце в рейтингу податкового навантаження на бізнес

Про це свідчить спільний рейтинг Світового банку та аудиторської компанії PwC, передає Економічна правда.

Таким чином, Україна за рік піднялася лише на одну сходинку (торік наша країна була на 108 місці). Згідно з рейтингом, Україна опинилася між Ганою і Республікою Фіджі.

При цьому рівень податкового навантаження на прибуток модельної компанії (Total Tax Rate) становив 52,2%. У середньому в світі рівень податкового навантаження становить 40,8%.

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За даними рейтингу, Росія опинилася на 47 місці (TTR - 47%), Білорусь зайняла 63 місце (TTR - 51,8%), Узбекистан - 115 місце (TTR - 41,1%), Грузія - 40 місце (TTR - 16,4%), Молдова - 78 місце (TTR - 40,2% ), Вірменія - 41 місце (TTR - 19,9%), Болгарія - 88 місце (TTR - 27%).

Щорічно Світовий банк і аудиторська компанія PwC в рамках рейтингу Doing Business проводять дослідження податкових систем у всьому світі.

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У рейтингу враховується кількість податкових платежів, час, необхідний на їх сплату, а також загальне податкове навантаження на середнє підприємство, що не користується податковими пільгами.