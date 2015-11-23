Американський фармконцерн купує виробника ботокса за $160 мільярдів

Американський фармконцерн Pfizer оголосив про покупку виробника ботокса Allergan, штаб-квартира якого знаходиться в Ірландії. Сума угоди склала приблизно 160 мільярдів доларів, повідомляє РБК з посиланням на прес-реліз, який опубліковано на сайті компанії.

"Pfizer віддасть 11,3 власних акцій за кожну акцію Allergan. В результаті злиття двох компаній утвориться найбільший в світі виробник ліків", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що представники Pfizer та Allergan протягом останніх кількох тижнів не коментували хід переговорів.

Раніше Bloomberg з посиланням на своє джерело повідомило, що сторони можуть оголосити про завершення угоди в понеділок, 23 листопада.

За даними співрозмовника агентства, у неділю компанії планували підписати угоду про продаж.

"Раніше Pfizer повідомляв про готовність викупити свого конкурента Allergan за ціною 380 доларів за акцію, що на 20% вище за ринкову ціну. Як писала The Wall Street Journal, нова компанія стане світовим лідером на ринку естетичної медицини та офтальмології, виробником Viagra та Botox, з річною виручкою понад 53 мільярди доларів", - зазначає видання.

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Наприкінці жовтня Pfizer відзвітував про прибутки в третьому кварталі - порівняно з минулорічними показниками вони скоротилися на 2,2%, склавши 12,09 мільярда доларів. Allergan, який відзвітував на початку цього місяця, заявив про 90-відсоткове зростання, його виручка протягом третього квартала склала 4,09 мільярда доларів.