У Японії придумали нову криптовалюту – заробляти можна буде ходьбою

Вже у 2016 році у вільний обіг надійде нова криптовалюта — долари Bitwalking (BW$), заробити які зможе кожен, хто багато ходить пішки, повідомляє Бі-бі-сі. Просто встановивши на своєму смартфоні спеціальну програму, власник гаджета зможе отримувати по одному BW$ за кожні пройдені 10 тис. кроків, що становить приблизно 7-8 км.

Як саме будуть підраховуватися зроблені кроки, поки не розкривається, для верифікації будуть використовуватися дані GPS і зв'язок Wi-Fi.

За даними Бі-бі-сі, японська компанія Murata вже працює над створенням фітнес-браслета, здатного показувати власнику, скільки BW$ той вже заробив, японські інвестори вклали в фінансування проекту Bitwalking близько $10 млн, а один із британських банків зараз веде переговори про те, щоб стати офіційним партнером.

У подальшому до участі в проекті планується залучити також компанії, що спеціалізуються на виробництві спортивного одягу та взуття, служби охорони здоров'я й організації захисту навколишнього середовища, а також роботодавців, які бажають преміювати своїх співробітників за те, що ті ведуть здоровий спосіб життя.

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На думку авторів проекту, на початковому етапі курс BW$ буде прирівняний до одного долара США. При цьому криптодоларами можна буде розплачуватися в спеціальному інтернет-магазині або обмінювати їх на більш традиційну валюту. Згодом організатори проекту сподіваються розширити число компаній, що беруть BW$ в якості оплати за свої товари і послуги.

У розвинених країнах середньостатистичний учасник проекту Bitwalking, як передбачається, зможе заробляти близько 15 BW$ в місяць. Однак місцем тестування Bitwalking обрана Малаві. У цій бідній африканській країні середня зарплата сільських жителів становить близько $1,5 в день, і організатори проекту розраховують, що саме тут BW$ будуть особливо затребувані.