УИАМП провів дослідження компетенції українських піар-агентств

Для дослідження командою УІАМП були відібрані 10 компаній, що ввійшли в рейтинг з білінгу, складений ВРК і MMR за підсумками 2014 року: PR-Service, Mainstream Communication & Consulting, PLEON Talan, SPNCommunications, Noblet Media CIS, PBN H+KStrategies, PRP в Україні, Newsfront PR Agency, «Голуб і Шинкаренко» і «Михайлов і партнери. Україна».

В рамках опитування УІАМП були отримані думки 50 найбільш авторитетних експертів з політичного та бізнес-піару, а також медіаекспертів. Респондентам було запропоновано оцінити за 10-бальною шкалою досліджувані агентства в розрізі комплексної обізнаності по їх ключових компетенціях. Замір проводився в трьох ракурсах: оцінка балансу компетенцій в парах «Політика»-«Бізнес», «Стратегія»-«Тактика», а також за окремими функціональними напрямками.

Згідно з результатами дослідження інституту, топ-3 ринку за рівнем знання стали РR-Service (середній бал 6,13 з 10 можливих), PLEON Talan (5,33), PRP в Україні (4,67) – агентства перераховані згідно з місцями в рейтингу ВРК/MMR.

Кращими агентствами в сфері бізнес-PR, при цьому кращими агентствами в даній сфері практично з рівними показниками стали PR-Service (7,54 бали з 10) і Mainstream Communication & Consulting (7,46). Ці ж 2 агентства, за даними інституту, єдині володіють серйозними компетенціями у сфері політичного PR, не властивими іншим операторам ринку.

За даними інституту, безумовним лідером з великим відривом від інших агентств у сфері стратегічного управління репутацією є PR-Service (8,31). У той же час, якість проведення тактичних іміджевих активностей провідні вітчизняні PR-аутсорсери мають приблизно рівні компетенції, зазначили в інституті.

"Що ж стосується нішевих активностей, то в event-сегменті, сегменті Media Relations найбільш міцні позиції Mainstream Communication & Consulting (7,15 і 7,23 відповідно). Digital-компетенції найбільш розвинені в PBN H+K Strategies (5,78). Найбільш якісний загальнокорпоративний PR забезпечують PRP в Україні (6,54) і PR-Service (6,46), продуктовий - PRP в Україні (6,24), SPN Communications (6,22) і Noblet Media CIS (6,22), внутрішній - PRP в Україні (5,83). У сфері GR найбільш сильні PR-Service (6,00), PRP в Україні (5,87) і PBN H+K Strategies (5,58), у сфері IR - PRP в Україні (5,70) і PBN H+K Strategies (5,08), за напрямом персонального PR – PR-Service (7,77)", - йдеться в прес-релізі.

Найбільш універсальними PR-агентствами на українському ринку, відзначили дослідники, визнані PR-Service, PLEON Talan і PRP в Україні; найбільш інноваційними - PR-Service, Mainstream Communication & Consulting і Noblet Media CIS, вони ж названі і найбільш професійними.