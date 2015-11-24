Рівень травматизму у сільському господарстві України
Серед найбільш травмонебезпечних галузей економіки одне з лідируючих місць займає сільське господарство, - кажуть у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.
Зокрема, фахівців Фонду непокоїть факт різкого підвищення кількість нещасних випадків із смертельним наслідком. У порівняно з показниками 2014 року їх цифра збільшилась більше ніж на 60%.
Страхові експерти з охорони праці пояснюють, що складність і особливість цього виробництва полягає в сезонності виконання робіт в рослинництві, певній циклічності в тваринництві, в експлуатації застарілих засобів механізації без належних засобів безпеки. А головне - в недостатньому рівні кваліфікації працівників. Ці та інші обставини характеризують сільське господарство як галузь, де умови праці потребують належної уваги і подальшого поліпшення.
За 9 місяців 2015 року в сільськогосподарській галузі зареєстровано 228 потерпілих від нещасних випадків на виробництві, з них 37 – смертельно.
З метою попередження виробничого травматизму Спеціалісти Фонду радять аграріям зосередити увагу на головних профілактичних заходах. Зокрема:
- У сільськогосподарській галузі роботодавець повинен забезпечити організацію роботи з вирощування, збирання, оброблення продукції рослинництва і тваринництва відповідно до Правил охорони праці у сільськогосподарському виробництві, затверджених Наказом МНС України 26.11.2012 № 1353 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 р. за № 2075/22387.
- Для недопущення травмування працівників при експлуатації сільськогосподарських машин (сільськогосподарських тракторів, їх причепів і інших машин),зокрема, не дозволяється:
- експлуатація несправних машини та обладнання (зокрема, без захисних огорож);
- експлуатація сільськогосподарських тракторів без електростартерного запуску двигуна та з відсутньою або з несправною системою блокування запуску двигуна при включеній передачі.
- Для недопущення травмування працівників при контакті з тваринами необхідно здійснювати утримання худоби і поводження з нею відповідно до вимог Правил охорони праці у тваринництві.