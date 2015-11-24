Рівень травматизму у сільському господарстві України

Серед найбільш травмонебезпечних галузей економіки одне з лідируючих місць займає сільське господарство, - кажуть у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Зокрема, фахівців Фонду непокоїть факт різкого підвищення кількість нещасних випадків із смертельним наслідком. У порівняно з показниками 2014 року їх цифра збільшилась більше ніж на 60%.

Страхові експерти з охорони праці пояснюють, що складність і особливість цього виробництва полягає в сезонності виконання робіт в рослинництві, певній циклічності в тваринництві, в експлуатації застарілих засобів механізації без належних засобів безпеки. А головне - в недостатньому рівні кваліфікації працівників. Ці та інші обставини характеризують сільське господарство як галузь, де умови праці потребують належної уваги і подальшого поліпшення.

За 9 місяців 2015 року в сільськогосподарській галузі зареєстровано 228 потерпілих від нещасних випадків на виробництві, з них 37 – смертельно.

З метою попередження виробничого травматизму Спеціалісти Фонду радять аграріям зосередити увагу на головних профілактичних заходах. Зокрема: