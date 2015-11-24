Долю підприємства мають вирішувати самі учасники товариств, а не олігархи - депутат

Ухвалення законопроекту №2757 щодо зменшення кворуму загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальність дозволить захистити права власників на управління цими товариствами та позбавити їх впливу олігархів.

Про це в коментарі журналістам заявив заступник голови фракції "Народний фронт", Голова Комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук.

"Нинішній закон стосується усіх форм господарських товариств. Там, де держава має 50% і більше, слід провести відповідні кадрові рішення чи якісь інші зміни", - сказав Іванчук.

Він нагадав, що подібний принцип був запроваджений по акціонерних товариствах - там, де держава мала більше 50%, була можливість проводити збори акціонерів.

За словами Голови Комітету з питань економічної політики, ухвалення цього законопроекту дасть можливість контролювати підприємства, де держава має частку 50%+.

"Такий законопроект - нормальна світова практика. В цілому світі рішення приймаються 50% і більше, бо штучні перепони, коли у нас було 60% і більше - це є неправильно", - відзначив народний депутат.

Андрій Іванчук підкреслив, що ухвалення законопроекту №2757 дозволить послабити контроль групи олігарха Дмитра Фірташа над державними підприємствами.

Він повідомив, що під дію цього закону підпадатиме, зокрема, підприємство ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат", 49% якого належать структурам Дмитра Фірташа, через що олігарх має можливість паралізувати управлінську діяльність загальних зборів і не виплачувати державі дивіденди (згідно з чинним Законом "Про господарські товариства" загальні збори ТОВ мають кворум за умови присутності учасників товариства, які сукупно є власниками, більш як 60% голосів).

"Закон має приносити користь і державі, і приватному сектору", - наголосив Іванчук.

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У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що такий спосіб законодавчого регулювання порядку проведення загальних зборів не тільки вирішить проблеми захисту інтересів учасників товариств, а також наблизить законодавство України до міжнародних стандартів, що позитивно вплине на інвестиційний клімат України.