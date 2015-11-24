У Росії пропонують відмовитися від продажу путівок до Туреччини

Федеральне агентство з туризму (Ростуризм) буде рекомендувати туроператорам припинити продаж путівок до Туреччини після заяви МЗС Росії, повідомляє Газета.ru з посиланням на заяву голови відомства Олега Сафонова.

"Ростуризм після заяви МЗС Росії буде реагувати негайно. Ми вже сьогодні будемо настійно рекомендувати припинити реалізацію турпакетів у Туреччину як безпосередньо, так і через треті країни", - заявив Сафонов.

Зазначається, що раніше в Російському союзі туроператорів (РСТ) спрогнозували, що туроператори зупинять продажу турів до Туреччини.

Приводом для перекриття туристичного потоку в Туреччину став інцидент з російським бомбардувальником Су-24, який був збитий турецьким винищувачем.

Турецька сторона раніше не раз попереджала Росію про порушення повітряного простору в ході військової операції в Сирії. Російська сторона наполягає, що російський літак не порушував повітряного простору Туреччини.

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