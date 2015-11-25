Рада ЄС обговорить стан консультацій Брюсселя, Києва та Москви щодо ЗВТ

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне питання зазначено у порядку денному Ради ЄС, що пройде 27 листопада у Брюсселі.

"Рада розгляне тристоронні консультації з Україною та Росією і обговорить кризу в європейській металургійній індустрії", - написано в порядку денному.

Крім того, міністри обговорять підготовку до міністерської конференції СОТ, яка відбудеться в Найробі в грудні цього року.

Також до порядку денного внесено питання переговорів із США щодо партнерства у трансатлантичній торгівлі та інвестицій, переговори з Японією та інші.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз та Україна не мають наміру відкладати запровадження зони вільної торгівлі, яка почне діяти з 1 січня 2016 року, і вносити будь-які зміни до тексту Угоди про асоціацію.

Передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною і ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відстрочення введення положень угоди до 31 грудня 2015 року.

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Пізніше РФ знову заявила про необхідність відтермінувати вступ у дію угоди про зону вільної торгівлі між Євросоюзом та Україною. Російська сторона погрожує Україні повним товарним ембарго у разі, якщо угода набере чинності.

6 листопада прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підкреслив, що режим вільної торгівлі з Євросоюзом буде запроваджений в рамках імплементації Угоди про асоціацію з ЄС і набере чинності з 1 січня 2016 року, незалежно від претензій третіх країн, особливо Росії.

1 грудня у Брюсселі заплановані чергові тристоронні консультації України, ЄС та Росії на рівні міністрів, які повинні подолати занепокоєння Москви з приводу запровадження ЗВТ між Україною та ЄС.