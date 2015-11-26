Нотаріусам та банкам дозволили реєструвати юросіб та фізосіб-підприємців

Верховна Рада прийняла закон, що передбачає передачу права Міністерства юстиції реєструвати юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців місцевим органам влади, а також акредитованим суб'єктам, в тому числі нотаріусам та банкам.

За прийняття закону №2983 "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" проголосували 247 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

За словами голови комітету з питань промислової політики і підприємництва Віктора Галасюка, даний законопроект запустить реформу реєстраційної служби.

"Зараз стоїть питання про те, чи станеться реформа реєстраційної служби?" - сказав депутат. Передача права здійснювати державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців на місцевий рівень дозволить створити будинки юстиції за одеським зразком в інших регіонах країни, зазначив він.

Також законопроект передбачає передачу місцевим органам влади права реєстрації громадських формувань, у тому числі профспілок. На думку депутата Юрія Левченка, ця норма звужує права профспілок, ускладнюючи процес їх створення. Депутат запропонував виключити дану норму із законопроекту, але його поправка не була підтримана в залі.

Спікер парламенту Володимир Гройсман заявив, що деякі депутати в залі намагаються перешкодити проведенню реформи реєстраційної служби, оскільки до законопроекту подали всього близько 1000 поправок. Він запропонував голосувати закон без їх розгляду, у варіанті профільного комітету. Однак голосів на підтримку цього рішення в парламенті не знайшлося. Після розгляду порядку 100 поправок, жодну з яких парламент не підтримав, Гройсман запропонував повернутися до розгляду проекту закону в редакції профільного комітету. Голова комітету Віктор Галасюк закликав депутатів підтримати законопроект, щоб запустити реформу.

Міністр юстиції Павло Петренко запропонував включити доповнення до закону, перед його підготовкою до підписання, яке встановлює перехідний період до 1 квітня 2016 року. Під час цього періоду Мін'юст та його територіальні підрозділи продовжать надавати послуги по реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, а також громадських об'єднань. Після закінчення цього періоду функції з реєстрації повністю перейдуть до місцевих органів влади.

Однією з новацій закону є об'єднання Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, Єдиного ліцензійного реєстру, Реєстру документів дозвільного характеру, Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру громадських об'єднань та Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, в єдиний реєстр.

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Як повідомляв УНІАН, за словами міністра юстиції Павла Петренка, чотири комплексних законопроекту, в числі яких і №2983, які розроблялися спільно з представниками експертного співтовариства, що стосуються сервісів з реєстрації бізнесу та нерухомості, готові до другого читання.

Як пояснив міністр, одним з головних запропонованих законопроектах нововведень є передача права надання послуг з реєстрації бізнесу та нерухомості місцевим органам влади, приватним нотаріусам та акредитованим суб'єктам. Крім того, в планах Мін'юсту також демонополізувати сферу надання послуг в області авторських прав, реєстрації автотранспорту та ряду інших шляхом допуску приватних нотаріусів до цієї діяльності.