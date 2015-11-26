Торгова війна: Росія мстить Туреччині за "ворожі витівки"

Контроль агропродукції, що надходить з Туреччини, буде жорстким і вводиться для того, щоб убезпечити російських споживачів від можливих «ворожих витівок» з турецької сторони, заявив заступник голови Россільгоспнагляду Микола Власов, передає РБК.

«Якщо країна дозволяє собі ворожі витівки щодо Росії, то ми не можемо бути впевнені в тому, що чергова витівка не надійде з партією продовольства. Цим і пояснюється посилення контролю», — сказав Власов.

Раніше в четвер прес-секретар Россільгоспнагляду Юлія Мелано повідомила про початок «тотальної перевірки» усієї турецької сільгосппродукції. Мелано зазначила, що перевірки проводяться відповідно до доручення уряду.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував заходи, що вводяться Россільгоспнаглядом, і заявив, що додатковий контроль пов'язаний з "досить широким спектром різних факторів».

Заява Россільгоспнагляду була зроблена через два дні після того, як турецькі ВПС збили російський військовий літак Су-24.

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський винищувач, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу заявив, що в цьому випадку країна має право захищатися.

У той же час президент РФ Володимир Путін назвав інцидент «ударом у спину». У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.