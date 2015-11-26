Можливі санкції Росії проти Туреччини: чим Москва погрожує Анкарі

Голова Мінекономрозвитку РФ Олексій Улюкаєв сьогодні на засіданні уряду назвав обмежувальні заходи, які можуть бути введені Росією щодо Туреччини.

За його словами, Росія може обмежити або навіть заборонити вхід у порти і повітряний простір країни суден і літаків Туреччини, повідомляє РИА Новости.

"На підставі розробки нормативних актів у вигляді указу президента та постанови уряду РФ можуть бути введені заходи, спрямовані на забезпечення безпеки країни і захисту її законних інтересів, прав і свобод її громадян", — сказав Улюкаєв.

"Встановлення чи зміна ставок ввізних і вивізних митних зборів; заборона або обмеження заходів у порти РФ судів або використання повітряного простору РФ; встановлення обмежень на туристичну діяльність", — повідомив міністр.

Обмеження повітряного сполучення з Туреччиною може зачепити як регулярні, так і чартерні рейси, заявив Улюкаєв.

"Відомства підготують свої пропозиції в короткий термін — протягом двох-трьох днів. Відповідно, Мінтранс дасть уже пропозиції. Як я вже сказав, закон дає право на обмеження права використання повітряного простору та аеропортів. Тобто, звичайно ж, може йти мова про обмеження як регулярних рейсів, так і чартерних", — повідомив він.

Він також зазначив, що ймовірна заборона фінансових операцій, де встановлені обмеження їх здійснення, заборона зовнішньоекономічних операцій, тобто торговельних та інвестиційних, або встановлення обмежень на їх здійснення. Також можливе призупинення реалізації всіх або частини програм в галузі технічної та економічної допомоги, співробітництва, припинення або зупинення дії міжнародних торгових договорів РФ та інших міжнародних договорів у частині зовнішньоекономічних зв'язків.

Улюкаєв також повідомив, що обмеження можуть бути поширені на участь в міжнародних наукових і науково-технічних програмах.

Також обмеження РФ щодо Туреччини можуть торкнутися будівництва АЕС "Аккую" і газопроводу "Турецький потік", заявив міністр.

"Цей проект нічим не відрізняється від будь-якого іншого проекту, тут мова йде про нашу інвестиційну співпрацю, це один з великих передбачуваних інвестиційних проектів — він точно також підпадає під дію закону про спеціальні економічні заходи, як і будь-який інший проект", — сказав Улюкаєв, коментуючи долю "Турецького потоку".

Крім того, він зазначив, що це також стосується і проекту будівництва АЕС "Аккую". "Протягом короткого часу відомства підготують відповідні пропозиції. У цілому цей інвестиційний проект підпадає під дію закону про спеціальні економічні заходи і може бути предметом рішення указу або постанови уряду. Але конкретні пропозиції підготують відповідні відомства", — підкреслив міністр.

За словами Улюкаєва, обмежувальні заходи не будуть суперечити нормам Світової організації торгівлі.

"Такого роду обмеження знаходяться в повній відповідності до правил Світової організації торгівлі", — сказав він, зазначивши, що правила СОТ дозволяють вводити обмежувальні заходи в торгівлі товарами і послугами, в інвестиціях у разі загрози для національної безпеки.

"Такий випадок ми зараз в повній мірі і переживаємо", — додав голова Мінекономрозвитку РФ.

Він зазначив, що міністерство має точно визначити набір позицій, які будуть максимально ефективні з точки зору ненанесения шкоди компаніям РФ, що ведуть господарську діяльність з турецькими колегами.

"Такого роду пропозиції ми дуже скоро підготуємо", — додав Улюкаєв.

Раніше прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв доручив уряду за два дні підготувати відповідні заходи щодо Туреччини після атаки турецьких ВПС на російський військовий літак Су-24. Комплекс заходів повинен бути опрацьований в економічній і гуманітарній сферах. Медведєв заявив, що заходи щодо Туреччини можуть зачепити мита, фінансові операції та інвестпроекти, в числі можливих заходів також — призупинення програм економічного співробітництва, обмеження у фінансовій та торговельній сферах.

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Відносини Росії і Туреччини переживають кризу після того, як у вівторок у Сирії зазнав аварії російський бомбардувальник Су-24.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський бомбардувальник, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу заявив, що в цьому випадку країна має право захищатися.

У той же час президент РФ Володимир Путін назвав інцидент «ударом у спину». У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.