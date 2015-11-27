Безробіття в Японії впало до рекордно низького показника за 20 років

Рівень безробіття в Японії несподівано впав на рекордно низький рівень і досяг 3,1%, що стало мінімальним показником за останні 20 років, повідомляють «Ведомости» з посиланням на FT.

У порівнянні з аналогічним показником минулого року рівень безробіття зменшився на 0,3 відсоткового пункту.

Незважаючи на хороший результат по безробіттю, інші макроекономічні показники країни поки ще слабкі.

Споживчі ціни в Японії в жовтні зросли на 0,3% в річному обчисленні.

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Порівняно з попереднім місяцем споживчі ціни зменшилися на 0,1%.

Витрати домогосподарств продовжили знижуватися і в жовтні впали на 0,4% до вересня (падіння у вересні до серпня становило 1,8%).