Фінський Stockmann продає свої торгові центри в Росії

Про продаж торгових центрів Stockmann повідомляється на сайті компанії, пише РБК. У прес-релізі компанії йдеться, що Stockmann зосередиться у своєму бізнесі в Росії на нерухомості, а також продовжить володіти торговим центром «Невський Центр» в Санкт-Петербурзі. Reviva Holdings виплатить €5 млн за 100% акцій АТ «Stockmann», операцію планують закрити до 31 січня 2016 року.

За словами гендиректора Stockmann Пера Теліна, бізнес, який Stockmann продає в Росії, «був збитковим протягом останніх кількох років, а значна девальвація рубля посилила збитки».

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У Stockmann в Росії було сім універмагів — 5 в Москві і Московській області, 1 в Санкт-Петербурзі і 1 в Єкатеринбурзі. Згідно даним, які публікує компанія, в 2014 році виручка універмагів Stockmann в Росії становила €240 млн, операційний збиток — €26 млн.

Покупець універмагів Stockmann, компанія Reviva Holdings, що є власником Debrus — російської франшизи універмагів Debenhams (поки в Росії відкритий тільки один такий універмаг — в московському торговому центрі «Мега Біла дача»).

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У 2014 році Stockmann на тлі економічної кризи оголосив про закриття 16 магазинів бренду одягу Sepalla, 19 магазинів Lindex і трьох універмагів Stockmann в Москві.