Угода про захист інвестицій між Україною та Японією набула чинності

Угода про захист інвестицій між Україною і Японією, яка передбачає підвищення інвестиційної привабливості та правового регулювання економічних відносин, підписана в лютому 2015 року міністром економічного розвитку і торгівлі Айварасом Абромавичусом і послом Японії Суми Шигекі, набула чинності з 27 листопада. Про це на брифінгу повідомив посол Японії в Україні.

«Угода набула чинності від сьогодні. ...Ми очікуємо, що ця угода сприятиме економічному розвитку України», - сказав Шигекі.

Він відзначив, що Україна має такі переваги для японського бізнесу, як близькість до Європейського Союзу і низька вартість праці.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Японія 5 лютого підписали угоду про сприяння захисту інвестицій.

За словами Абромавичуса, під час консультацій з японською стороною були визначені вразливі точки інвестиційного співробітництва, серед яких стан інвестиційного клімату в цілому, дерегуляція, простота ведення бізнесу і валютні ризики.

Крім того, міністр відзначив особливу важливість підписаної угоди у зв'язку зі складною обстановкою в країні, яка не сприяє залученню іноземних інвестицій, а також анонсував проведення донорської конференції для пошуку фінансової допомоги Україні в квітні цього року.

У свою чергу Шигекі сказав, що підписаний документ має історичний характер як для України, так і для Японії. За словами посла, угода є ще одним інструментом підтримки України в умовах зовнішньої військової агресії та економічної нестабільності.