Росіяни не вірять у швидке закінчення кризи і готуються до гіршого – опитування

Частка тих, хто вважає, що кризи немає, навпаки, з серпня скоротилася з 17% до 15%. Ті, хто вважають кризу реальністю, говорять про зростання цін, інфляцію (41%), маленькі доходи (22%), безробіття (16%).

Такі дані наводить фонд "Общественное мнение", повідомляє Прайм.

Оцінка власного матеріального становища теж змінилася в гіршу сторону. Зокрема, частка тих, кому не вистачає грошей на харчування, зросла з 9% в серпні до 14%. 38% опитаних зазначили, що коштів їм вистачає на одяг, а на велику побутову техніку – ні. Ще у 27% є гроші на харчування, але не на одяг. Дві третини респондентів оцінюють своє матеріальне становище як середнє, а близько третини — як погане. Про те, що проблем з фінансами у них немає, заявили 7% проти 9% в серпні.

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Оцінка опитаними громадянами подальших перспектив також досить песимістична. На думку 34%, в найближчий рік їхнє матеріальне становище не зазнає істотних змін, ще 30% впевнені, що буде гірше. Вірять у краще лише 12% респондентів, а 23% не змогли дати прогноз.