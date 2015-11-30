Саакашвілі може гальмувати приватизацію ОПЗ в інтересах російського бізнесу - ЗМІ

Це сталося на фоні гучної медіа-кампанії, яка була розгорнута проти Одеського припортового заводу і підриває інтерес іноземних інвесторів. Про це пише тижневик «Дзеркало тижня» у статті «Навіщо Саакашвілі гальмує приватизацію ОПЗ?»

«Це далеко не вперше, коли приватизацію ОПЗ було зупинено через політичні ігри», вказує видання. Водночас «ДТ» наводить дані, які свідчать про фінансове здоров'я заводу. Зокрема, ОПЗ достроково погасив кредит в 5 млрд. грн., а розмір чистого прибутку за дев'ять місяців 2015 р. становив 205 млн грн (за аналогічний період 2014 р. підприємство зазнало збитків у розмірі 243 млн. грн). Щодо фінансової прозорості, то всі операції й платежі ОПЗ перебувають під щоденним контролем Держфінінспекції. Крім того, на ОПЗ працює група західних інвестиційних консультантів, до складу яких входять представники міжнародної юридичної компанії Baker&Mckenzie, Ernst & Young та інших.

«Останнім часом проти ОПЗ у ЗМІ було розгорнуто потужну антирекламну кампанію, спрямовану на створення негативного іміджу підприємства й викривлення реальної інформації про його діяльність. Мета цієї кампанії — підірвати інтерес іноземних інвесторів до його приватизації», — цитує видання голову Фонду держмайна Ігоря Білоуса.

Також «Дзеркало тижня» наводить звернення колективу ОПЗ до Президента України, прем'єра й генерального прокурора, в якому спростовується заява прокурора Одеської області Сакварелідзе про збитки підприємства в розмірі 4 млрд. грн. від операцій із гонконгською компанією Expotrade Global limited. Насправді, говориться в листі, збитків не могло бути, бо цей контракт не виконувався, що прокуратура могла легко перевірити за даними української митниці, йдеться в зверненні. «Що стосується давальницької сировини, то це короткострокова угода. Економічні розрахунки свідчать, що укладання контракту з компанією Antra Gmbh не завдало шкоди підприємству, на відміну від потужної PR-кампанії, розгорнутої проти заводу», - наголошується у зверненні.

«Дзеркало тижня» наводить інформацію російського видання «Дни» про те, що переговори про купівлю ОПЗ вів Дмитро Мазепин, власник російського холдингу «Уралхім» та міноритарій хімкомбінату «Тольяттіазот» (що належить російському олігарху Вексельбергу). Мазепин уже обговорив таку можливість із головою Одеської облдержадміністрації Михеїлом Саакашвілі, цитує «ДТ» російське видання. В «Уралхімі» такий інтерес і переговори з Михеїлом Саакашвілі заперечують, однак таке заперечення цілком природне, якщо врахувати політичну ситуацію, зазначає «Дзеркало тижня».