Вступили в дію постанови НКРЕКП, які реалізують вимоги та норми закону "Про ринок природного газу"

У вівторок - 1 грудня будуть опубліковані і вступлять в дію ще п’ять постанов, що дозволить повною мірою запрацювати закону «Про ринок природного газу».

Згідно інформації регулятора, вступили в силу, зокрема Кодекси газотранспортної і газорозподільчої систем, Кодекс газосховищ та правила постачання природного газу споживачам. Очікується публікація та введення в дію типових договорів транспортування, зберігання, розподілу та постачання споживачам природного газу. Комісія затвердила їх ще 30 вересня – тобто за 6 місяців, як того вимагав закон, після чого вони пройшли процедуру погодження в Міністерстві юстиції і з моменту опублікування вступають в дію.

Нагадаємо, що у вересні НКРЕКП отримала лист від Секретаріату Енергетичного Співтовариства з позитивною оцінкою щодо відповідності розроблених нормативно-правових актів європейському законодавству.

Найбільше переваг від впровадження реформи на газовому ринку матиме споживач. Зокрема, споживачі зможуть вільно обирати собі компанію-постачальника газу. При цьому, змінюючи постачальника, споживач не повинен тепер повідомляти про це компанію-оператора газорозподільних систем (облгаз). Таким чином, облгази втрачають своє монопольне становище і не впливають більше на вибір постачальника.

Досвід європейських країн – найближчих сусідів, наприклад Словаччини свідчить, що за рахунок таких переваг, в Україні з часом буде сформовано конкурентний ринок компаній-постачальників, які будуть змагатися між собою за споживачів, що призведе до зниження цін і покращення сервісу.

Серед нововведень також запровадження спрощеного порядку укладання договору постачання природного газу для побутових споживачів. Тепер для укладання договору побутовим споживачам не доведеться простоювати в чергах – оскільки договір укладається шляхом заявочного приєднання (Договір оприлюднюється в засобах масової інформації та на вебсайті постачальника, а споживач направляє поштою підписану заяву про приєднання до умов договору конкретного постачальника).

Які документи розроблено для реалізації закону «Про ринок природного газу»

- постанова № 2493 «Про затвердження Кодексу газотранспортної системи» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1378/27823;

- постанова № 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1379/27824;

- постанова № 2495 «Про затвердження Кодексу газосховищ та критеріїв, згідно з якими до певного газосховища застосовується режим договірного доступу або режим регульованого доступу» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1380/27825, № 1381/27826;

- постанова № 2496 «Про затвердження Правил постачання природного газу» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1382/27827;

- постанова № 2517 «Про затвердження Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1388/27833.

- № 2497 «Про затвердження Типового договору транспортування природного газу» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за №1383/27828;

- № 2498 «Про затвердження Типового договору розподілу природного газу» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1384/27829;

- № 2499 «Про затвердження Типового договору зберігання (закачування, відбору) природного газу» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1385/27830;

- № 2500 «Про затвердження Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1386/27831;

- № 2501 «Про затвердження Типового договору постачання природного газу постачальником «останньої надії» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1387/27832.