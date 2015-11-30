У "ОГХК" заперечують відсутність дозволів на видобуток - заява компанії

У відповідь на інформацію, розміщену в ЗМІ, стосовно розслідування Генпрокуратурою відсутності у ДП «ОГХК» дозволів на видобуток титанової сировини повідомляємо наступне:

Вважаємо привід для розслідування надуманим. Тиск Генеральної прокуратури на ДП «ОГХК» - акція по дискредитації керівництва компанії. «Розпочате розслідування дозволяє обшукувати офіс компанії та помешкання керівництва, прослуховувати телефонні розмови. Його мета – дестабілізувати підприємство та змусити мене залишити посаду», - коментує генеральний директор ДП «ОГХК» Руслан Журило.

Видобувну діяльність на Малишевському та Межирічному родовищі ДП «ОГХК» розпочало в першому кварталі 2015 року після того, як компанії «Кримський титан» були анульовані ліцензії на видобуток.

З січня 2015 року ДП «ОГХК» почало керувати цілісними майновими комплексами Вільногірського ГМК та Іршанського ГЗК, а також кар’єрами, технікою та іншим устаткуванням. У лютому 2015 року за отримання спецдозволів підприємством до держбюджету сплачено 37 млн грн. І лише після цього ДП «ОГХК» змогла розпочати розробку вказаних родовищ.

Нам відомо, що Генеральною прокуратурою розпочато згадане розслідування, адже саме в його рамках на підприємстві нещодавно відбувалася перевірка Держгеонадрами. Ця державна структура перевіряла, чи дійсно ДП «ОГХК» здійснювала видобувну діяльність в 2014-2015 роках на Малишевському та Межирічному родовищах і чи мала на те законні підстави. Висновки цієї перевірки спростовують всі обвинувачення у незаконній розробці родовищ нашим підприємством у 2014 році.

Стосовно згаданого ТОВ «Імекс Мінералс» повідомляємо, що ця компанія на договірних умовах з ДП «ОГХК» здійснює комплекс видобувних робіт на Малишевському родовищі лише з другого півріччя 2015 року і до сих пір.

ДП «ОГХК» здійснює видобувну діяльність у рамках законодавства і сплачує державі усі необхідні податки та збори у повному обсязі. Зокрема податок на надра станом на 1 жовтня задекларовано до сплати в розмірі близько 109 млн грн. Заборгованість по сплаті податків та зборів відсутня.