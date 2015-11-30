Україна узгодила з ЄС законопроект про електронні держзакупівлі

Про це повідомив голова департаменту державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі Олександр Стародубцев на своїй сторінці у Facebook.

"Ми узгодили з європейцями наш законопроект", - написав він.

За словами Стародубцева, головним питанням з боку європейських експертів стало регламентоване законопроектом обов'язкове проведення електронних аукціонів, хоча така норма не передбачена директивами ЄС.

"Після довгого обміну аргументами головний експерт ЄС з цієї теми Жан-Ів Мюйль махнув рукою і сказав: "...Ну добре, ви ж пам'ятаєте, що це тимчасовий захід для боротьби з корупцією...", і підтвердив готовність ЄС прийняти наш обов'язковий аукціон у новому законі", - повідомив керівник департаменту.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 19 листопада схвалив законопроект про публічні державні закупівлі, що передбачає перехід усіх замовників на електронну систему до 1 січня 2017 року.

При цьому законопроект стосується публічних закупівель, сума яких перевищує 50 тис. грн, але не більше граничної суми, що встановлюється Кабінетом міністрів.

Документ передбачає дві процедури закупівель: відкриті конкурентні торги і неконкурентні переговорні процедури.

Перша процедура буде застосовуватися у разі, якщо предмет закупівлі зрозумілий і не потребує додаткових консультацій.

Друга ж буде використовуватися у випадку, якщо завдання, яке стоїть перед замовником, може бути виконано за допомогою закупівлі різних товарів і послуг, а конкретний вибір можна зробити лише після консультацій з учасниками торгів.